Raubüberfall in Swisttal : Unbekannte halten Ehepaar in dessen Schlafzimmer fest

Foto: Daniel Maurer/Symbolbild Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Wohnung (Symbolfoto).

Swisttal Ein Ehepaar ist in der Nacht zu Freitag in seinem Haus in Swisttal-Heimerzheim überfallen und ausgeraubt worden. Die Räuber hielten den 93-Jährigen und die 88-Jährige in deren Schlafzimmer fest. Die Polizei sucht Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Die Bonner Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall in Swisttal und fahndet nach zwei Tatverdächtigen. Wie die Ermittler mitteilen, verschafften sich die zwei Maskierten gegen 3.20 Uhr in der Nacht zu Freitag Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Schützenstraße in Swisttal-Heimerzheim. Dafür brachen sie ein Fenster an der Hausrückseite auf.

Im Haus gingen die Täter nun ins Schlafzimmer, in dem sich ein 93-Jähriger mit seiner 88-jährigen Ehefrau befand. Während der eine Räuber die Hausbewohner festhielt, durchsuchte sein Komplize die anderen Zimmer. Mit Bargeld verließen die Männer anschließend durch das aufgebrochene Fenster wieder das Haus.

Wenig später wurden Nachbarn des Ehepaares durch dessen Hilferufe aufmerksam und holten Hilfe. Der 93-Jährige musste vor Ort von Rettungssanitätern versorgt werden. Er und seine Ehefrau werden nun durch Angehörige sowie Opferschützer der Polizei betreut.

Die Bonner Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach den Unbekannten ein und ermittelt wegen des Verdachts des Raubes. Zu den mutmaßlichen Tätern, die deutsch gesprochen haben sollen, liegen bislang keine konkreten Hinweise vor.