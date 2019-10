Lesung mit GA-Autor Jörg Manhold : Warum wir das Rheinische so lieben

Swisttal Warum wir das Rheinische so lieben? Dieser Frage widmet sich GA-Redakteur Jörg Manhold in seinem neuen Buch. Im Rahmen der Swisttaler Lesetage gab Manhold seinen dialektkundigen Zuhörern eine Kostprobe.

Denn wie seine dialektkundigen Zuhörer in der Scheune von Angela Garus in Heimerzheim war auch er sicher, dass vermeintlich derbe Sätze im rheinischen Dialekt einen anderen Charakter bekommen als im Hochdeutschen und man Bezeichnungen wie "Föttchesföhler" eher augenzwinkernd quittiert. Obwohl es auch Zeiten gab, als Dialekt verpönt war und Plattsprecher als Angehörige der Unterschicht galten, hat sich das mittlerweile geändert. Es gibt sogar die These in der Sprachforschung, dass Menschen, die mehrsprachig oder mit zwei Varianten einer Sprache aufwachsen - wie Hochdeutsch und Dialekt - ein besser trainiertes Gehirn haben.