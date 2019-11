Zusammenstoß an Kreuzung zur L163 : Drei Verletzte bei Unfall auf B56 in Swisttal

Drei Verletzte bei Unfall auf B56 in Swisttal

Zusammenstoß an Kreuzung zur L163

Erheblich beschädigt wurde der weiße Mercedes bei dem Unfall auf der B56 in Swisttal. Foto: Urlich Felsmann/Ulrich Felsmann

Swisttal Auf der Kreuzung der B56 zur L163 in Swisttal sind am Montagabend zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Drei Personen wurden verletzt, über den Hergang machen die Beteiligten widersprüchliche Angaben.

Bei einem Unfall an der Kreuzung der Bundesstraße 56 zur Landesstraße 163 in Swisttal sind am Montagabend drei Personen verletzt worden. Beim Abbiegen waren dort gegen 22 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.