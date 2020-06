SEK-Zugriff in Swisttal : Mann bedrohte Ex-Freundin mit Handgranaten-Attrappe

Ein Spezialeinsatzkommando hat am Montagabend in Swisttal einen Verdächtigen festgenommen. Foto: DPA

Swisttal Spezialeinsatzkräfte haben in Swisttal-Odendorf einen Mann festgenommen, der unter anderem seiner Ex-Freundin gedroht haben soll, eine Handgranate zu zünden. Der Polizeieinsatz am Montag dauerte elf Stunden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Maria Beekes

Einsatz in Odendorf: SEK-Beamte der Polizei NRW haben am späten Montagabend einen 53-jährigen Mann in dem Swisttaler Ortsteil vorläufig festgenommen. Er ist laut einer Mitteilung von Dienstag dringend tatverdächtig, seine ehemalige Lebensgefährtin und deren Angehörige massiv bedroht zu haben, um Geld zu erpressen.

Wie die Polizei Bonn berichtet, soll der Verdächtige am Montagmittag einer Zeugin eine vermeintliche Handgranate gezeigt und gedroht haben, diese zu zünden. Die Polizei habe daraufhin sofort begonnen zu ermitteln, zu fahnden und Maßnahmen zum Schutz der Bedrohten einzuleiten. In einem elfstündigen Einsatz ermittelten die Bonner Beamten, wo sich der Verdächtige, der aktuell keinen festen Wohnsitz habe, aufhielt: im Haus eines 46-jährigen Bekannten in Swisttal-Odendorf. Dabei stellte sich auch heraus, dass der 53-Jährige bereits eine mehrmonatige Haftstrafe verbüßt hatte, nachdem er seine Ex-Freundin bedroht hatte.

Um 23.50 Uhr am Montagabend griffen die Spezialeinsatzkräfte zu, nahmen den Verdächtigen fest und brachten ihn aufs Polizeipräsidium. Dabei wurden „aus gefahrenabwehrenden Gründen“, so die Polizei, auch der Besitzer des Hauses, in dem der 53-Jährige sich befunden hatte, sowie eine 44-jährige Bekannte kurzzeitig festgenommen. Vor Ort hatte sich herausgestellt, dass der Hausbesitzer Waffenattrappen sammelt. Er räumte ein, dass er dem Tatverdächtigen eine Handgranaten-Attrappe geliehen hatte. Diese wurde bislang jedoch nicht gefunden.

Etwa 45 Minuten, bevor der 53-Jährige festgenommen wurde, hatten zwei weitere Männer das Haus in Odendorf verlassen, so die Polizei weiter. Sie fuhren in einem Auto davon und wurden in Euskirchen-Schweinheim von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Dabei habe sich der 47-jährige, betrunkene Beifahrer „überaus aggressiv“ gezeigt und sei „zur Verhinderung weiterer Straftaten“ in Gewahrsam genommen worden, wo er bis Dienstagmorgen blieb.

Neben Beamtinnen und Beamten der Bonner und der Euskirchener Polizei sowie der Spezialeinheit der Polizei NRW waren vorsorglich auch ein Notarzt und ein Rettungssanitäter bei dem Einsatz dabei. Zwei Männer erlitten leichte Verletzungen an den Armen.