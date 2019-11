Grundschule in Swisttal : Schule und Dorfsaal sollen in Odendorf unter ein Dach

Swisttal-Odendorf Die Gemeinde Swisttal plant in Odendorf ein neues multifunktionales Gebäude. Darin sollen die Grundschule am Zehnthof ebenso wie der Dorfsaal unter kommen.

In einem Multifunktionsgebäude sollen die Grundschule Am Zehnthof und der Dorfsaal am Standort der Grundschule gemeinsam untergebracht werden. Dieser neuen Variante haben Schulausschuss und Bau- und Vergabeausschuss in gemeinsamer Sitzung einstimmig zugestimmt. Grundlage dieses Votums war die Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Koenigs Rütter. Christoph Rütter stellte den Ausschüssen einen groben Entwurf für ein winkelförmiges Gebäude vor, das in einem Bereich drei, in dem anderen zwei Geschosse haben könnte. Es gebe sowohl die Möglichkeit der Vergrößerung des Baukörpers als auch die Chance, den zweigeschossigen Gebäudeteil um ein Geschoss zu erhöhen.