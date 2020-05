Höhere Kosten für Vereine : Nutzung der Dorfhäuser in Swisttal wird teurer

Swisttal Die Politik der Gemeinde Swisttal beschließt höhere Entgelte, weist aber ein, dass es die erste Preisanpassung seit 2007 sei.

So fallen etwa bei Anmietung des kompletten Dorfhauses Ludendorf für eine Vereinsveranstaltung ohne Einnahmen 70 Euro an, für Vereinsveranstaltungen mit Einnahmen 130 Euro, bei Veranstaltungen von Privaten aus dem Gemeindegebiet 200 Euro. Für gewerbliche und externe Veranstaltungen muss in allen Dorfhäusern ein Aufschlag von 300 Prozent gezahlt werden, im Falle des Beispiels Ludendorf sind das künftig 450 Euro. Um ein Umgehen dieser Regelung für Auswärtige zu vermeiden, muss der Veranstaltende auch der Anmietende und Haftende sein. Das haben die Fraktionen im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss (HFB) jetzt einstimmig beschlossen. Die abschließende Zustimmung des Gemeinderats in seiner Sitzung am 16. Juni vorausgesetzt, sollen die neuen Tarife am 1. August in Kraft treten.