Brandursache ist noch unklar : Lkw fängt Feuer auf der A 61 bei Swisttal

Foto: dpa Auf der A 61 bei Swisttal geriet in der Nacht auf Sonntag die Ladung eines Lkw in Brand.

Swisttal Auf der A 61 ist in der Nacht auf Sonntag die Ladung eines Lkw in Brand geraten. Die Autobahn zwischen Swisttal und Weilerswist war bis in die frühen Morgenstunden aufgrund der Löscharbeiten gesperrt.

