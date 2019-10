Millionen für Schulen : Gemeinderat Swisttal genehmigt Nachtragshaushalt

Erweiterung oder Neubau: Beide Varianten sind für die Grundschule in Odendorf denkbar. Im Haushalt der Gemeinde sind jetzt 3,8 Millionen Euro für das Projekt eingeplant.

Swisttal Der Gemeinderat Swisttal hat entschieden, den Nachtragshaushalt auf den Weg zu bringen. Nun können die Politik und die Verwaltung auf Fördergelder hoffen.

Die Gemeinde Swisttal wird den angestrebten Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erreichen - trotz der erheblich steigenden Defizite in den Jahren 2019 bis 2022. Das ist das Fazit, das Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner im Rat zur Nachtragshaushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019/2020 gezogen hat. Bei fünf Enthaltungen hat der Rat den Nachtragshaushalt einstimmig genehmigt.

Bei der Grundschule Odendorf hatte - wie berichtet - das Planungskonzept des beauftragten Architekturbüros nicht nur gezeigt, dass eine komplette Aufstockung von Aula, Verwaltungsbereich und den angrenzenden Schulklassen möglich wäre. Darüber hinaus wäre auch ein Neubau der Schule am jetzigen Standort mit der Aussicht auf Fördermittel denkbar. Um sich alle Optionen offen zu halten, wurden hierfür 3,8 Millionen Euro sowie entsprechende Fördermittel eingeplant.

Bei der Grundschule Heimerzheim wird der teilweise Abriss des Altbaus mit anschließendem Neubau und Lückenschluss zum restlichen Altbau vorgezogen, weil dies den größten Raumgewinn bringt. Die höheren Herstellungskosten in Höhe von fast 4,4 Millionen Euro wurden über den Nachtrag im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich bereitgestellt. Bei dieser Variante fällt der Dachgeschossausbau für die OGS mit den entsprechenden Kosten weg.

Ebenfalls unter Sperrvermerk werden in der Frage Sanierung oder Neubau Dorfhaus Odendorf die zusätzlichen Haushaltsmittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro sowie die mögliche Maßnahmenförderung in Höhe von 60 Prozent der Gesamtkosten über den Nachtrag vorgesehen.