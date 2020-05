Swisttaler Autor : Florian Richter veröffentlicht sein neues Buch

Swisttal-Heimerzheim In der Novelle „Pierre und Monique“ geht es um Liebe in Paris, einen Massenmörger und - Knödelteller. Denn Autor Florian Richter ließ sich die Themen von seinen Facebook-Followern vorschlagen.

Der Rheinbacher Hexenturm bei Nacht. Hierhin hat sich Pierre zurückgezogen und hängt seinen Erinnerungen an Monique, an Paris und eine vergangene Liebe nach. Denn: „Er ein Massenmörder, sie ein Polizistin. Wie sollte das gutgehen?“ Findet ihn Monique in Rheinbach vielleicht sogar wieder? Antworten darauf gibt der Swisttaler Autor Florian Richter in seinem neuen Werk „Pierre und Monique“.

Schließlich setzte er auf die Gemeinschaft seiner Facebook-Follower. Für den Valentinstag bat er um Wortvorschläge. Jeder dieser Begriffe sollte dann in einer neuen Geschichte vorkommen. Das Thema „Liebe“ habe bei dem Datum nahegelegen, so seine Feststellung. Entsprechend gab es die Wörter „Sehnsucht“, „Lieblingsmensch“ und „Paris“. Aber auch Ausreißer wie „Massenmörder“ und „Knödelteller“ schlug die Gemeinschaft vor.

Richter liefert Geschichte noch am selben Tag

Richter nahm die Herausforderung an. In einem ursprünglich als Kurzgeschichte gedachten Text stellte er schließlich Pierre vor, der einst mit Monique in Paris glückliche Paare verfluchte. Die Follower bekamen die Geschichte noch am Valentinstag per Video vorgelesen. Und die Rückmeldungen waren positiv, Richter setzte daher das Projekt fort. Ungefähr zweimal pro Woche bat er um neue Wörter.