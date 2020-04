Feuer an Mehrfamilienhaus : Solaranlage auf Dach in Heimerzheim gerät in Brand

In Heimerzheim hat das Flachdach eines Wohnhauses gebrannt. Foto: Hans-Peter Fuß

Heimerzheim In Heimerzheim hat es am Montagvormittag auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Das Feuer war an einer Solaranlage ausgebrochen.



In Heimerzheim hat am Montagvormittag das Dach eines Mehrfamilienhauses am Raupenbuschweg gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort waren drei Photovoltaik-Elemente einer Solaranlage auf dem Dach in Brand geraten. Die Ursache dafür war zunächst unklar.

Das Feuer griff auf die Teerpappe des Daches über und breitete sich so aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer und entfernte Teile der Dachverkleidung sowie Dämmwolle, um mögliche Glutnester auszumachen.