Vermutlich Brandstiftung : Feuer in der Buschhovener Kirche St. Katharina

Feuer in der Buschhovener Kirche St. Katharina

Buschhoven Die Feuerwehr Swisttal musste am Samstagnachmittag nach Buschhoven ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Opferstock durch Bücher in Brand gesetzt.

In der St. Katharina Kirche in Buschhoven hat es am Samstagnachmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden mehrere Bücher auf den mit Kerzen besetzten Opferstock gelegt.