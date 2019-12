Zwei Fahrzeuge beteiligt : Eine Schwerverletzte bei Unfall auf L182 bei Heimerzheim

Bei einem Fahrzeug musste die Feuerwehr das Dach abnehmen. Foto: Axel Vogel

Swisttal Zwei Verletzte, darunter eine schwerverletzte Frau, hat es am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der L182 in Höhe Swisttal-Heimerzheim gegeben. Offenbar hat ein Autofahrer beim Einfahren in die Landstraße die Vorfahrt einer VW-Fahrerin missachtet.

Ein Unfall auf einer Kreuzung der L182 hat am Mittwochmorgen gegen 10.45 Uhr in Höhe Swisttal-Heimerzheim zwei Verletzte, darunter eine schwerverletzte Frau, gefordert. Drei Rettungswagen rückten aus, versorgten die Verletzten vor Ort und brachten sie in Kliniken.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachtete der Fahrer eines schwarzen BMW beim Einfahren auf die Landstraße die Vorfahrt eines weißen VW-Passats, den eine Frau steuerte. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zur Kollision kam.

Bei dem weißen Passat musste die Feuerwehr das Dach aufschneiden und die Tür der Beifahrerseite entfernen, um eine Frau aus dem Fahrzeug zu holen. Wie Christian Klein, Pressesprecher der Swisttaler Feuerwehr, mitteilte, war die Frau nicht eingeklemmt und auch trotz ihrer schweren Verletzungen ansprechbar. Durch die Maßnahmen der Feuerwehr konnte sie schonend aus dem Fahrzeug geholt werden.

Die L182 war zwischenzeitlich in Höhe des Unfalls komplett gesperrt, seit etwa 11.35 Uhr ist eine Spur wieder freigegeben. Zum Einsatz kam bei der Straßensperrung auch ein Lkw der Polizei, der den Unfallort zufällig passierte.

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

