Freier Eintritt ins Hallenbad : Diese Vergünstigungen erhalten die Inhaber der Swisttaler Ehrenamtskarte

Swisttal/Heimerzheim Freien Eintritt ins Heimerzheimer Schwimmbad haben ab sofort Inhaber der NRW-Ehrenamtskarte. In der Gemeinde Swisttal sind bereits mehr als 100 ehrenamtlich aktive Personen aller Altersgruppen im Besitz dieser Karte, die zum 1. April dieses Jahres eingeführt worden war. Es gibt außerdem noch viele weitere Vergünstigungen.

Mit der Ehrenamtskarte können die ehrenamtlich engagierten Bürger in ganz Nordrhein-Westfalen mehr als 4200 Vergünstigungen nutzen. In der Gemeinde Swisttal selbst konnten bereits mehrere Unternehmen als Kooperationspartner gewonnen werden, die den Ehrenämtlern Vergünstigungen anbieten.

Dazu zählen die Antonius-Apotheke Buschhoven, die Behring-Apotheke Odendorf, die Kloster-Apotheke Heimerzheim, die DEVK-Versicherung in Heimerzheim, Rhein-Voreifel-Touristik mit Sitz in Wachtberg, das Hotel Weidenbrück in Heimerzheim und das Restaurant "Zur Post" in Miel. Jetzt ist auch die Gemeinde Swisttal selbst Kooperationspartnerin und bietet den Inhabern der Ehrenamtskarte NRW kostenfreien Eintritt ins Schwimmbad an der Georg-von-Boeselager-Schule.