Parteiloser Kandidat : Christian Böse will Bürgermeister in Swisttal werden

Christian Böse will Bürgermeister in Swisttal werden

SPD, Grüne und die Fraktion „Die Swisttaler“ haben den parteilosen Ratsherrn Christian Böse als Bürgermeisterkandidaten in Swisttal vorgeschlagen. Er tritt voraussichtlich gegen Petra Kalkbrenner (CDU) an.

Der 58-jährige Ratsherr Christian Böse aus Heimerzheim will Bürgermeister von Swisttal werden. SPD, Grüne und die Fraktion „Die Swisttaler“ schlagen den parteilosen Kommunalpolitiker, der seit 2004 im Swisttaler Rat mitarbeitet, als Bürgermeisterkandidaten vor.

Die endgültige Entscheidung treffen die Mitgliederversammlungen der genannten Parteien im März. Dies gilt jedoch als Formsache. Böse ist promovierter Agrar-Ingenieur. Beruflich hat er in den 1990er Jahren osteuropäische Staaten hinsichtlich der EU-Integration beraten. Derzeit führt er das Beratungsunternehmen Renew-Sources.

In die Politik kam er durch die Bürgerinitiative zur Verbesserung des Schulangebots in Swisttal. Er war von 2004 bis 2009 stellvertretender Bürgermeister und ist derzeit stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD. Als Bürgermeister will er dem Motto „Gestalten statt verwalten“ folgen. Seine Schwerpunkte sollen die Klimapolitik und die Förderung der Digitalisierung sein.