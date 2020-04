Einsatz in Swisttal-Odendorf : Wohnhaus nach Brand vorerst nicht bewohnbar

In einem Wohnhaus an der Südstraße in Odendorf hat es gebrannt. Foto: Axel Vogel

Swisttal Die Swisttaler Feuerwehr ist am Dienstagvormittag nach Odendorf ausgerückt. In einem Wohnhaus ist ein Brand ausgebrochen, ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Brand in dem Büro eines Einfamilienhauses in Swisttal-Odendorf ist das Gebäude vorerst nicht bewohnbar. Die Feuerwehr war am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr zu dem Haus an der Südstraße ausgerückt.