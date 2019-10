Inklusion-Walking-Day : Aktion der Reha-Sport-Abteilung von Hertha Buschhoven soll wiederholt werden

Buschhoven Gut gelaunt und motiviert haben sich 42 behinderte und nichtbehinderte Teilnehmer des Inklusion-Walking-Day der Reha-, Fitness- & Gesundheitssport-Abteilung des SV Hertha Buschhoven auf ihren Weg durch den nahen Kottenforst gemacht.

Die Kosten werden von Krankenkassen übernommen

Die Veranstaltung soll in Zukunft jedes Jahr stattfinden, kündigten die Organisatoren an. In der Abteilung Reha- und Gesundheitssport bei SV Hertha 1911 werden zurzeit 40 Frauen und Männer nach neurologischen Erkrankungen, mit orthopädischen Beeinträchtigungen oder der Nachsorge nach einer Krebserkrankung betreut. Die Kosten tragen die Krankenkassen komplett für drei Jahre, teils auch verlängert bis fünf Jahre, so Angelika Hansen. Weitere rund 60 Mitglieder der Abteilung sind ehemalige Reha-Teilnehmer, die weiter die Sportangebote nutzen.