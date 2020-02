Wo die Bilder bunt werden : Studenten zeigen ihre Werke an der Alanus Hochschule

Alfter Studenten der Abschlussklasse des Studiengangs Bildende Kunst der Alanus Hochschule zeigen ihre Werke im Foyer des Campus II. Für die sechs Asiaten waren während des Studiums die gewährten künstlerischen Freiheiten eine Herausforderung.

An den Seiten einige Häuser, in der Mitte eine Straße, die zu den Bergen im Hintergrund führt. Über ihnen leuchtet das Licht: gelb, rot, rosa, lila. Dazu kommen grüne Hügel und ein blauer See.

An ihrem vorherigen Studienort, einer Hochschule in der Nähe von Peking, habe sie nur mit Tusche arbeiten dürfen. In Deutschland habe sie dann Acryl- und Ölfarben für sich entdeckt. In China, so habe er es jedenfalls gehört, gehe es im Kunststudium sehr streng zu, auch was die eingesetzten Materialien angeht, sagt Reisch. „Bei uns sind die Schüler völlig frei“, betont er. So gibt es unter den Abschlussarbeiten nicht nur Bilder, sondern auch eine Videoinstallation.