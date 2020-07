Rechtsstreit nach Pleite in Bornheim : Porsche sorgt für Streit bei Spargel Ritter

Rechtsstreit nach Pleite in Bornheim

Das ist der Porsche 964, den Claus Ritter an einen Zahnarzt aus dem Rheinland verkaufte. Jetzt beansprucht eine Leasingfirma das Eigentum. Foto: privat

Bornheim/Bonn/Köln Der Prozess um den Verkauf eines Sportwagens gibt Einblick in die Autogeschäfte eines Bornheimer Landwirts – auch wenn der nicht am Verfahren beteiligt ist.

Die Staatsanwaltschaft Bonn ermittelt gegen den Landwirt Claus Ritter wegen mutmaßlich illegalen „Fahrzeugfinanzierungsgeschäften“. Ob es dabei auch um den folgenden Fall geht, ist unklar. Trotzdem wirft der Zivilprozess, der am Freitag am Landgericht Köln begann, ein Schlaglicht auf Ritters Machenschaften rund um teure Autos. In dem Prozess geht es nicht direkt um Ritter und dessen Bornheimer Erdbeer- und Spargelhof. Dieser steht seit März unter Insolvenzverwaltung.