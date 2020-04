Vorlesungen am Schreibtisch wegen Corona : So startet man an der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg ins Sommersemester

Digitales Lehren und Lernen

Das Wissenschaftsministerium NRW hat den Hochschulen Freiräume gelassen: Trotz verschobenem Semesterstart wurde etwa der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg (H-BRS) freigestellt, den Studierenden digitale Lehrangebote zu machen. So konnten die Studierenden der H-BRS schon in der ersten Aprilwoche im Netz die ersten Lehrveranstaltungen besuchen. „Den Verantwortlichen in Präsidium und Fachbereichen war schon sehr früh klar, dass der Start in die Lehrveranstaltungen für das Sommersemester in Form von Präsenzlehre am 20. April ungewiss ist, wenn nicht unwahrscheinlich sein wird“, sagte Eva Tritschler, Pressesprecherin der H-BRS. Glücklicherweise gebe es mit „Lernen und arbeiten online“ (LEA) eine Plattform, auf der nahezu 95 Prozent der Lehrveranstaltungen abgebildet sind.

Professoren und Dozenten legen in ihren Kursen Skripte, Videotutorials oder anderes Arbeitsmaterial dort ab, manchmal auch eine komplette Vorlesung. Die Studierenden wiederum können ihre gelösten Aufgaben und weitere Leistungen hochladen. Zwar sei die H-BRS eine Präsenzhochschule und lege laut Tritschler großen Wert auf den persönlichen Austausch mit den Studierenden, „dennoch wird sich der Lehrbetrieb, da wo es Vorteile bringt, digitalisieren. Digitalisierung ist für alle Teile der Hochschule ein strategisches Ziel.“ Professoren nutzten schon seit längerer Zeit unterschiedliche digitale Werkzeuge, um die Lehre effizienter zu machen und mehr Zeit für vertiefende Diskussionen zu haben. qm