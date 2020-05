Kontaktfreies Maibrauchtum : So feiererten Volmershoven und Gielsdorf in den Mai

So feiererten Volmershoven und Gielsdorf in den Mai

Alfter In Alfter hatten sich die Ortsausschüsse und Junggesellenvereine eine ganze Menge einfallen lassen, um in Corona-Zeiten kontaktfrei den Mai begrüßen zu können.

Dem Wonnemonat sind Krisen gleichgültig. Unabhängig von Abstandsgeboten hat der Mai begonnen. Um ihn zu begrüßen, mussten die Junggesellenvereine und Ortsausschüsse überall neue Wege gehen. In Volmershoven-Heidgen wollte der Ortsausschuss zumindest das Maiansingen ermöglichen. Natürlich nicht als große Ansammlung am Dorfplatz. Jeder Haushalt bekam eine Einladung und den Liedtext zu „Der Mai ist gekommen“ in seinen Briefkasten. Am Donnerstagabend um 19 Uhr, wenn normalerweise die Feierlichkeiten auf dem Dorfplatz beginnen würden, traten die Bürger vor ihre Häuser und sangen gemeinsam.