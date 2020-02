Weniger Anmeldungen : Rheinbacher Gesamtschule muss keine Kinder abweisen

Sechs- oder Fünfzügigkeit?

Dass die Rheinbacher Gesamtschule aus Sicht der Bezirksregierung nur noch ausnahmsweise sechszügig sein darf, hängt mit einem entscheidenden Grund zusammen: Der schwerwiegendste Einwand der Kölner Schulaufsicht gegen die erneute Sechszügigkeit ist die Knappheit an Sportstätten für die Gesamtschule an ihren zwei Standorten am Dederichsgraben und an der Villeneuver Straße. Im Mai dieses Jahres will die Stadt Rheinbach den Sportstätten-Entwicklungsplan vorlegen. In diesem Gutachten sollte auch eine Antwort auf die Frage schlummern, ob in Rheinbach ein Neubau für eine zusätzliche Sporthalle vonnöten ist. qm