L158 : Zwei Verletzte bei Auffahrunfall zwischen Meckenheim und Rheinbach

Rheinbach Bei einem Unfall auf der L158 wurden am späten Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt. Ein Autofahrer fuhr nahezu ungebremst auf ein Stauende auf. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zwei Autofahrer sind am späten Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der L158 zwischen Meckenheim und Rheinbach verletzt worden. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, fuhr ein Audifahrer in Richtung Rheinbach und übersah nach ersten Erkenntnissen von vor Ort das Stauende vor ihm und prallte nahezu ungebremst auf einen Peugeot. Beide Fahrer wurden dabei verletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot in die Höhe katapultiert und in den Graben geschoben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr aus beiden Richtungen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam entsprechend zu Verkehrsbehinderungen.