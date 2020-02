„Ich war ziemlich besoffen“ : Wurf mit Whisky-Flasche verfehlt 51-Jährige in Rheinbach nur knapp

Wurf mit Whisky-Flasche verfehlt 51-Jährige in Rheinbach nur knapp

Rheinbach „Ja, ich habe die Flasche von oben geworfen. Aber ich wollte sie nicht treffen.“ So beteuert der 21-jährige Angeklagte in Rheinbach seine Unschuld, nachdem eine von ihm geworfene Flasche beinahe eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes getroffen hatte.

Hatte ein 21-Jähriger eine Whisky-Flasche gezielt geworfen oder war es ein Unfall? Die Staatsanwaltschaft jedenfalls wirft dem jungen Mann versuchte gefährliche Körperverletzung vor. Er soll betrunken die Flasche aus dem Fenster der ersten Etage einer Asylbewerberunterkunft in Rheinbach geworfen haben, um die Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes zu verletzen, als sie unten vorbeiging.

Zu einem Urteil kam es am Dienstag vor dem Strafgericht des Rheinbacher Amtsgerichts nicht, weil der Angeklagte auf der Anhörung weiterer Zeugen beharrte. „Ja, ich habe die Flasche von oben geworfen. Aber ich wollte sie nicht treffen. Das war nur ein Unfall, ich hatte sie gar nicht unten gesehen“, beteuerte der 21-Jährige. Er sei „ziemlich besoffen“ und in seinem Kopf sei „irgendetwas nicht so richtig“ gewesen. Er habe nicht nur die Whisky-, sondern auch drei Bierflaschen, Teller und Besteck aus dem Fenster geworfen.