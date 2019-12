13. bis 15. Dezember : Weihnachtsmarkt in Rheinbach startet am Freitag

Werben für den Weihnachtsmarkt: (v.l.) Oliver Wolf, Angie Marschall, Raetz, Erich Marschall. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Zwischen den mittelalterlichen Türmen können Besucher in Rheinbach von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Dezember, wieder eintauchen in den Weihnachtsmarkt. An mehr als 60 Hütten bieten Händler den Besuchern Kunst und Kunsthandwerk sowie Kreatives und Kulinarisches an.

Von Gerda Saxler-Schmidt

Gerade in der Vorweihnachtszeit entfaltet die Rheinbacher Innenstadt eine ganz besondere Atmosphäre: Lichtergirlanden setzen die giebelständigen Häuser in Szene, und 80 Weihnachtsbäume, mit individuell gebasteltem Schmuck von verschiedenen Kinder- und Seniorengruppen verschönert, ziehen die Blicke auf sich. Das i-Tüpfelchen ist der Rheinbacher Weihnachtsmarkt, zu dem Gewerbeverein und die Stadt für dieses Wochenende auf den Prümer Wall einladen.

Zwischen den besonders illuminierten mittelalterlichen Türmen – Wasemer Turm, Windmühlenturm und Hexenturm – können Besucher von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Dezember, wieder eintauchen in einen der attraktivsten Weihnachtsmärkte der Region. An mehr als 60 stimmungsvoll dekorierten Hütten bieten Händler den Besuchern Kunst und Kunsthandwerk sowie Kreatives und Kulinarisches an. „Wir haben wieder einen bunten Mix. Für jeden ist etwas dabei“, kündigten der Gewerbevereinsvorsitzende Oliver Wolf, Bürgermeister Stefan Raetz und die ehrenamtlichen Organisatoren Angie und Erich Marschall an.

In Rheinbach als Stadt des Glases gehört natürlich Glaskunst von hiesigen Glaskünstlern zum Angebot, darüber hinaus unter anderem Engel aus Treibholz, Wollenes von Alpakas – die auch wieder in einem kleinen Gehege auf dem Weihnachtsmarkt stehen werden – Keramik für Haus und Garten, Schmuck, weihnachtliche Dekorationen, Gefilztes und Holzarbeiten. Wer wissen will, wie Kunsthandwerk entsteht, kann den Herstellern an den Hütten über die Schultern schauen, und zwar täglich jeweils um 15, 17 und 19 Uhr. Besonderer Magnet ist in diesem Jahr wieder das dreitägige Nonstop-Bühnenprogramm mit Aufführungen von Kindergärten, Schulen, Ensembles und Formationen rund um vorweihnachtliche Lieder, Blasmusik, Theater- oder Tanzvorführungen. Kulinarische Genüsse erwarten die Besucher mit einer großen Vielfalt von geräucherten Forellen, Backfisch oder Kibbeling bis Allerlei aus der Kartoffel, Waffeln, Punsch, Feuerzangenbowle oder Glühwein. „Marktplätze“ mit Strohballen und Rindenmulch laden zum Verweilen und Genießen ein. Wer schon frisch geschlagene Weihnachtsbäume mitnehmen will, ist beim Weihnachtsbaumverkauf des Georgsrings auf der Pützstraße an der richtigen Adresse. Hier gilt zwar, Verkauf an allen drei Weihnachtsmarkt-Tagen. Aber Kenner wissen: solang der Vorrat reicht.