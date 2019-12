Stimmung vor dem Fest : Lieder und Mundart-Geschichten in Rheinbach

Rheinbach Vorweihnachtliche Mundart in gefühlvollen Texten und Liedern präsentierte die Brüder Günter und Georg Grohs im Rheinbacher Stadttheater. Der Erlös soll Kindergärten und sozialen Projekten zugutekommen.

Mit einem gefühlvollen Mundart-Programm haben die Brüder Günter und Georg Grohs an zwei Abenden das voll besetzte Stadttheater in vorweihnachtliche Stimmung versetzt. Unter der musikalischen Gesamtleitung von Adi Becker, dem Dirigenten der Bundeswehr-Big-Band, lieferten Instrumentalisten und der Projektchor unter Jenny Hambach Lieder und Sketche fürs Herz. Die schlugen besonders hoch, als der Kinderchor der Musikschule Voreifel, betreut von Dorothea Finke, Lieder von Paveier (Hinger de Stäne) und Gloria in Excelsis in der Version der Kölschen Mundartband Höhner vortrug.

In seinem Grußwort ging Rheinbachs Vizebürgermeister Claus Wehage der Frage nach, was die kölsche Weihnacht von der schwäbischen oder thüringschen unterscheide. Es ist die „freche Mischung von der altbekannten Geschichte aus der Bibel und dem kölschen Augenzwinkern“, glaubt er. „Die Mischung aus Bethlehem und Bütt“, mache es. In Köln überwiege der fröhliche Ton. Und so habe sich in den regionalen Chreesdachsleedern ein eigener Klang entwickelt: „Sidd hösch, leev lück, sidd still.“