Kommunalwahl in Rheinbach : Vier Parteien schmieden ein Bürgermeister-Bündnis

Kommunalwahl in Rheinbach

SPD, UWG, Grüne und FDP schließen sich in Rheinbach zu einem ungewöhnlichen Bündnis zusammen: Die Parteien wollen für die Kommunalwahl am 13. September einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten aufbieten. Um wen es sich handelt, darüber ist Stillschweigen vereinbart. Am Samstag, 16. Mai, wollen die Partner einen Bewerber präsentieren.