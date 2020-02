Umgehungsstraße teilweise gesperrt : Tonnenschwerer Kran in Rheinbach umgefallen

In Rheinbach ist ein tonnenschwerer Kran umgefallen und in einen Graben gestürzt. Foto: Marcel Wolber

Rheinbach Ein selbstfahrender Kran ist am Dienstagabend auf der Nordumgehung Rheinbach umgefallen und in einen Straßengraben gefallen. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell noch an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Ein selbstfahrender Kran ist am Dienstagabend in Rheinbach im Bereich der Nordumgehung umgefallen und in einen Graben gestürzt. Zwei weitere Kräne versuchen derzeit die Arbeitsmaschine von der Straße zu schaffen.