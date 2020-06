Hoher Schaden : Sportwagen wird bei Heckenbrand in Rheinbach schwer beschädigt

Foto: dpa/Marcel Kusch

Rheinbach Bei einem Brand in Rheinbach ist in der Nacht auf Mittwoch ein Sportwagen beschädigt worden. Das Feuer hatte sich zunächst an einer Hecke ausgebreitet.



Auf mehrere Zehntausend Euro beziffert die Polizei den Schaden, den ein Sportwagen in Rheinbach davongetragen hat. Gebrannt hatte in der Nacht auf Mittwoch zunächst eine Hecke in der Hohngasse. Gegen 2.20 Uhr meldeten sich Zeugen bei Polizei und Feuerwehr und wiesen auf das Feuer hin.