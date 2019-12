Weihnachtsmarkt in Rheinbach : Rheinbacher Weihnachtsmarkt lockt bis Sonntag auf den Prümer Wall

Weihnachtsmarkt in Rheinbach

Rheinbach. In Rheinbach läuft seit Freitag der Weihnachtsmarkt. Noch bis Sonntag gibt es unter anderem Kunsthandwerk, Bühnenprogramm, einen langen Einkaufsabend und verkaufsoffenen Sonntag.

In Rheinbach heißt der Nikolaus Willi (Botz). Wie jedes Jahr hat der „Hellije Mann“ am Freitag den Rheinbacher Weihnachtsmarkt eröffnet. Wenn es zumindest zum Start mit dem gewünschten „trockenen Wetter“ noch nicht ganz geklappt hatte, wird er dennoch am Wochenende gerne zu Gast sein beim stimmungsvollen Markt zwischen den mittelalterlichen Türmen Wasemer Turm und Windmühlenturm.