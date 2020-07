Prozess in Bonn : Rheinbacher wegen Missbrauch an Neffen zu mehrjähriger Haft verurteilt

Rheinbacher wegen Missbrauch an Neffen zu mehrjähriger Haft verurteilt

Prozess in Bonn

Bonn/Rheinbach Zwischen Februar 2016 und November 2018 hat ein Rheinbacher seinen heute elf Jahre alten Neffen mindestens viermal missbraucht. Nun muss der Mann mehrere Jahre in Haft.

Drei Jahre und drei Monate muss ein 35-Jähriger aus Rheinbach ins Gefängnis. Er hat seinen minderjährigen Neffen zwischen Februar 2016 und November 2018 mindestens viermal missbraucht. Als sich der Junge schließlich mit dem „Geheimnis“, das er mit seinem Onkel teilte, an seine Mutter wandte, machten die getrennt lebenden Eltern „alles richtig“, wie der Vorsitzende Richter Wolfgang Schmitz-Justen in der Urteilsbegründung noch einmal hervorhob.

Viele Angehörige der Familie der Mutter lebten seit Langem in verschiedenen, aber direkt benachbarten Wohnungen einer Rheinbacher Siedlung. Da lag es nahe, die Verwandtschaft in die Kinderbetreuung einzubinden. So verbrachte der heute Elfjährige auch viel Zeit bei seinem Onkel. Immer, wenn die Mutter arbeiten musste oder wichtige Termine hatte, sprang der arbeitslose ältere Bruder der Frau gerne ein.