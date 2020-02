„Katastrophales Gesamtbild“ : Rheinbacher Wald befindet sich in schlechtem Zustand

Rheinbach Stadtförster Sebastian Tölle berichtet von schweren Schäden im Rheinbacher Stadtwald. Die Douglasienmücke, der Borkenhäfer und ein Pilz haben den Bäumen schwere Schäden zugefügt.

Am schlechtesten steht es um die Fichte

Auch den Douglasien und Eschen geht es schlecht

Verkehrssicherheit ist gegeben

Vor diesem Hintergrund, und weil er häufig von vielen Menschen besucht werde, fragte Karl-Heinz Kerstholt (SPD) nach möglichen Einschränkungen in Hinblick auf die Verkehrssicherung. „Nach aktuellem Stand ist es nicht so, dass wir sperren müssten“, so Tölle. In Hinblick auf die Sicherheit sei man gut aufgestellt. „Wir machen mehr, als wir müssten, denn Sicherheit steht an allererster Stelle.“ Besonderes Augenmerk werde dabei auch auf den Waldkindergarten gelegt. Für die Verkehrssicherheit an städtischen Straßen und in städtischen Grün- und Parkanlagen arbeitet die Stadt zudem mit zwei zertifizierten Baumkontrolleuren zusammen.