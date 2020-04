Attacke auf Polizisten : Versuchter Diebstahl endet für Mann aus Rheinbach in der Zelle

Symbolfoto. Foto: Jens Wolf/Archiv

Rheinbach Ein Mann aus Rheinbach hat am Dienstagnachmittag versucht, in einem Supermarkt an der Meckenheimer Straße Waren zu klauen. Beim Eintreffen der Beamten hatte der 31-Jährige bereits eine Flasche Sekt geleert.



Ein 31-jähriger Mann hat am Dienstag versucht, in einem Supermarkt an der Meckenheimer Straße in Rheinbach Waren zu stehlen. Der Diebstahl konnte jedoch durch das Personal verhindert werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Beim Eintreffen der Beamten gegen 15.45 Uhr hatte der Rheinbacher im Büro des Ladendetektivs bereits eine Flasche Sekt getrunken. Diese habe er zuvor zu stehlen versucht. Außerdem hatte er versucht, die Türe des Büros aufzutreten und diese dabei stark beschädigt.

Der Mann zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv, trat und beschimpfte sie, erklärte die Polizei. Zum Schutz der Beamten mussten dem Rheinbacher Dieb Handschellen angelegt werden. Im Streifenwagen gingen die Attacken auf die Polizisten weiter. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen.