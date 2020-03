Verhandlung vor dem Kölner Verwaltungsgericht : Rheinbacher SPD-Fraktion verklagt Bürgermeister Raetz

Rheinbach/Köln Der Architektenwettbewerb zur geplanten Bebauung des Pallotti-Areals in Rheinbach kommt vor das Kölner Verwaltungsgericht. Der beklagte Bürgermeister Stefan Raetz hält den juristischen Schritt für „Wahlkampfvorbereitung“ und in der Sache ungerechtfertigt.

Die SPD-Ratsfraktion hat Bürgermeister Stefan Raetz verklagt. Am Kölner Verwaltungsgericht hat der aus Martina Koch, Donate Quadflieg, Dietmar Danz und Georg Wilmers bestehende Vorstand der SPD-Fraktion im Stadtrat eine sogenannte Feststellungsklage eingereicht, bei der es um die Zuständigkeiten des Verwaltungschefs bezüglich des Architektenwettbewerbs zum Pallotti-Areal geht. Am Donnerstag, 28. Mai, steht unter dem Aktenzeichen 4 K 5819/19 die mündliche Verhandlung auf der Tagesordnung des Gerichts, wie Richterin Lilo Gerdes, Sprecherin des Verwaltungsgerichts (VG) Köln, auf Anfrage des General-Anzeigers bestätigte.

Sozialdemokraten sprechen von „Mauschelei in Reinkultur“

Zwei Bebauungspläne (B-Plan) sind bezüglich der Bebauung des Palloti-Areals im Rheinbacher Zentrum auf den Weg gebracht worden. Auf dem Gelände an der Pallottistraße, auf dem bis Ende 2017 unter anderem die Internatsgebäude des früheren Vinzenz-Pallotti-Kollegs (VPK) standen, soll ein Baugebiet mit rund 250 Wohneinheiten für etwa 800 Menschen entstehen. Der erste Bebauungsplan betrifft den Bau eines Jugendmedizinischen Zentrums auf dem ehemaligen Gärtnereigelände der Pallottiner, welches der Stadt Rheinbach gehört.

Stein des Anstoßes sind laut SPD-Ratsherr Georg Wilmers „die Alleingänge des Bürgermeisters und der in seinem Auftrag handelnden Stadtverwaltung. Weder bei der Nicht-Ausübung des städtischen Vorverkaufsrechts beim Verkauf von großen Teilen des Pallotti-Areals von den Pallottinern an die heutigen Eigentümer und Investoren noch bei der Abstimmung der Rahmenbedingungen für den Architektenwettbewerb wurden die Ratsmitglieder als gewählte ‚Volksvertreter’ einbezogen“, kritisierte Jurist Wilmers, der seine Fraktion als Rechtsvertreter vor dem VG repräsentieren will. Seine Fraktion hält beide Sachverhalte für einen Verstoß gegen die Gemeindeordnung.