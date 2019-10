Polizei bittet um Mithilfe : Zwölfjähriger Junge aus Rheinbach vermisst

Rheinbach Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Sebastian N. Der zwölfjährige Junge aus Rheinbach wird seit einer Woche vermisst.

Der zwölfjährige Sebastian N. aus Rheinbach wird seit vergangenem Mittwoch vermisst. Laut Polizei Bonn verließ er am 16. Oktober nach einem Streit gegen 11 Uhr sein Zuhause im Rheinbacher Zentrum.

Am selben Tag wurde er in den Abendstunden noch einmal an der Aachener Straße gesehen, lief dabei aber vor seinen Eltern weg.