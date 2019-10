Verkehr in der Innenstadt beeinträchtigt : Kurden demonstrieren am Nachmittag in Rheinbach

Kurden demonstrieren am Nachmittag in Rheinbach

Verkehr in der Innenstadt beeinträchtigt

Für Donnerstag ist in Rheinbach eine Kurden-Demo angemeldet. (Symbolfoto).

Rheinbach Rund 200 Kurden haben sich für den Donnerstagnachmittag angekündigt, um in der Rheinbacher Innenstadt gegen das militärische Vorgehen der türkischen Armee in Nord-Syrien zu demonstrieren. Es muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Vermutlich wird es am Donnerstagnachmittag in der Rheinbacher Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Der Grund ist eine angekündigte Demonstration von rund 200 Kurden gegen den „Krieg in Nord-Syrien“.