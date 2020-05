Weihwasser und Desinfektionsmittel : Kirchen in Rheinbach bitten wieder zum Gebet

Messen und Gottesdienste in den Kirchen

Katholische Kirche

Im Seelsorgebereich Bornheim-Vorgebirge werden die Pfarreien nach und nach die Messen wieder aufnehmen. Über das Prozdere wird in den Ortschaften per Handzettel und Aushänge informiert. Eine telefonische Anmeldung über das jeweilige Pfarrbüro ist erforderlich. Als Probelauf dienen die beiden Messen am Muttertag in Walberberg und Merten (beide ausgebucht), in Sechtem ist eine Messe am 24. Mai geplant.

Im Seelsorgebereich Swisttal gibt es ab dem Wochenende in allen Gemeinden unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder Messen. Eine Anmeldung in den Pfarrbüros in Buschhoven (☏ 0 22 26/27 00), in Morenhoven (☏ 0 22 26/68 84), in Heimerzheim (auch für Miel/ ☏ 0 22 54/72 06) und in Odendorf (auch für Ludendorf, Ollheim und Straßfeld/☏ 0 22 55/44 18) ist nötig.

In der Pfarreiengemeinschaft Meckenheim werden zunächst in zwei der fünf Kirchen Messen gehalten: samstags ab 18 und sonntags ab 11 Uhr in Sankt Johannes der Täufer in Meckenheim sowie sonntags um 11 Uhr in Sankt Martin in Wormersdorf. Eine Anmeldung ist bis Donnerstagmittag unter ☏ 0 22 25/50 67 oder per Mail an pfarramt@kath-meck.de erforderlich. Es ist ein eigenes Gebetbuch mitzubringen. Die Kirchen in Altendorf-Ersdorf, Merl und Lüftelberg werden sonntags von 11 bis 12 Uhr für das stille Gebet geöffnet.

In Rheinbach bietet die Gemeinde folgenden Gottesdienstplan an: samstags um 17.30 Uhr in Oberdrees und Rheinbach Kernstadt, sonntags um 9.30 Uhr in Flerzheim und 11.15 Uhr in der Kernstadt, montags bis freitags jeweils um 9 Uhr in der Kernstadt und dienstags bis freitags um 17.30 Uhr im Wechsel in Oberdrees und Flerzheim. Für alle Messen gilt Anmeldepflicht. Die Anmeldungen für Messen, die die Pallottiner in Kürze wieder in der Pallottikirche feiern, werden separat aufgenommen.

Evangelische Kirche

In Swisttal, Rheinbach und Meckenheim sind die Kirchen an unterschiedlichen Wochentagen für stille Gebete, unangekündigte Lesungen, Musik oder einen Abendsegen unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen offen. Termine für die „Küchentischandachten“ in Meckenheim und Swisttal gibt nach wie vor auf der Webseite oder auf Anfrage auch als gedruckte Version per Boten. In Rheinbach steht bis auf Weiteres der halbstündige wöchentliche Internet-Gottesdienst zur Verfügung. Auf Anfrage wird ein Ausdruck nach Hause gebracht. In der freien evangelische Gemeinde Rheinbach laden Pastor Klaus Haubold und sein Team in die „Online-Kirche“ ein und bitten über Videokonferenz zu einem Kirchenkaffe, Gottesdienst oder Gebet in den virtuellen Gemeinderaum. Infos auf www.feg-rheinbach.de.

Die Kirchengemeinde Vorgebirge bietet bis auf Weiteres Online-Gottesdienste auf ihrer Homepage an. Darüber hinaus ist es möglich, Andachten regelmäßig als Newsletter zu erhalten. Nähere Infos auf www.vorgebirge-evangelisch.de.