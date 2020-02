Glosse zum Tag des Notrufs : Freiwillige Feuerwehr Rheinbach lässt Twittergewitter los

Die Feuerwehr Rheinbach ist am Tag und in der Nacht im Einsatz - hier bei der sogenannten Cyberübung in der Tomburgkaserne. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Ein Twittergewitter muss nicht immer aus dem Weißen Haus kommen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Rheinbach weiß, wie sich ein Tweet verschicken lässt. Darum lässt sie am Tag des Notrufs (11.2. wie 112) ein Twittergewitter los.

Twittergewitter aus Rheinbach von 8 bis 20 Uhr

Auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Rheinbach ist von 8 bis 20 Uhr unter den Hashtags #112live und #Rheinbach112 auf Twitter zu erleben – zwölf Stunden lang. In Rheinbach gibt es eine rein freiwillige Feuerwehr, die neun Gerätehäuser sind also nicht 24/7 besetzt, sondern die Feuerwehrangehörigen kommen erst im Falle eines Einsatzes, durch Funkmeldeempfänger und Sirenen alarmiert, dorthin und rücken aus. Erzählt wird heute, was Wehrleute an einem gewöhnlichen Tag machen: Sie gehen ihrer Arbeit nach, lernen für die Uni oder machen Sport.