Impressionen des nahenden Frühlings : Dichte Nebel umwabern die Rheinbacher Höhen

Morgennebel bei Hilberath mit Blick in Richtung Eifel. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Wer am Wochenende die Sonne erspähen mochte, musste an manchen Stellen im Rhein-Sieg-Kreis auf hohe Berge klettern: In manchen Tallagen zog dichter Nebel auf.

Vom Frühling und seinen wärmenden Sonnenstrahlen bekamen die Menschen im Rheinbacher Höhenort Hilberath – am Samstag zumindest – wenig mit. Dicke Neben waberten umher. Wer die Sonne sehen wollte, die insbesondere am Sonntag intensiv schien, musste, wie GA-Fotograf Axel Vogel klettern.