Lkw-Fahrer begeht Fahrerflucht : 87-Jährige wird bei Unfall in Rheinbach schwer verletzt

87-Jährige wird bei Unfall in Rheinbach schwer verletzt

Rheinbach In Rheinbach ist eine 87-Jährige bei einem Unfall auf der B266 schwer verletzt worden. Der Lkw-Fahrer, der den Unfall verursachte, beging Fahrerflucht.

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Lkw-Fahrer, der am 19. Dezember auf der B266 zwischen Rheinbach und Oberdrees Fahrerflucht begangen haben soll. Laut Polizei war gegen16 Uhr ein Linienbus auf der Fahrbahn in Richtung Oberdrees unterwegs. Der aus der entgegenkommende Richtung fahrende Lkw missachtete kurz vor der Einmündung der K56 die Vorfahrt des Busses und bog nach links in Richtung Peppenhoven ab.