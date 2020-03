Abriss im Stadtzentrum : Rewe-Markt in Heimerzheim wird neugebaut

Am alten Rewe-Markt in Rheinbach haben die Abrissbagger ganze Arbeit geleistet. Foto: Axel Vogel

Swisttal Ganze Arbeit geleistet haben die Abrissbagger am Rewe-Markt an der alten Molkerei in Swisttal-Heimerzheim. Wenn der Bauschutt fort ist, entsteht an gleicher Stelle ein neuer Markt.

Ganze Arbeit haben die Abrissbagger in Rheinbach geleistet und den Rewe-Markt an der alten Molkerei abgerissen. Derzeit sind nur große Haufen Bauschutt zu sehen, die nach und nach abtransportiert werden. Die Abrissarbeiten hatten Ende Januar begonnen. Seitdem ist der Markt für eine Übergangszeit an der Bachstraße untergebracht. „Wir liegen voll im Plan“, sagte Rewe-Marktleiter Bernd Esser am Donnerstag dem GA.