NRW-Innenminister in Bornheim-Sechtem : Reul übernimmt „Blaulicht“-Schirmherrschaft

Bornheim-Sechtem. Großes Lob vom NRW-Innenminister: „Diese Initiative ist ja eine sensationelle Nummer“, sagte Herbert Reul am Dienstagabend in Borrneim-Sechtem. Dort übernahm er die Schirmherrschaft über das Bornheimer Projekt „Jugend trifft auf Blaulicht – gemeinsam als Team“.

„Heute gibt es keine Hände“, begrüßte NRW-Innenminister Herbert Reul am Dienstagabend die zahlreichen Ehrenamtlichen und Offiziellen am THW-Standort in Sechtem. Der CDU-Politiker hatte aber nicht über Nacht seine gute Kinderstube vergessen, sondern er wollte niemanden anstecken. Leidet er doch seit einer Woche an einer Erkältung.