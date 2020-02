Umgehungsstraße gesperrt : 36-Tonnen-Kran stürzt in Rheinbach in einen Graben

In Rheinbach ist ein tonnenschwerer Kran umgefallen und in einen Graben gestürzt. Foto: Marcel Wolber

Rheinbach Ein Kran ist am Dienstagabend auf der Umgehungsstraße Rheinbach von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gestürzt. Die Bergungsarbeiten im Bereich zwischen B266 und L493 dauern aktuell noch an.

Ein Kran ist am Dienstagabend auf der Nordumgehung Rheinbach im Bereich zwischen L493 (Keramikerstraße) und B266 (Aachener Straße) von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt.

Foto: Marcel Wolber 7 Bilder Kran auf der Umgehungsstraße Rheinbach umgefallen.

Die in Fahrtrichtung Meckenheim umgefallene Arbeitsmaschine eines Schaustellerbetriebes konnte mittlerweile von zwei weiteren Kränen wieder aufgerichtet werden. Die Spurstange muss allerdings noch erneuert werden. Erst dann kann der 36 Tonnen schwere Kran abgeschleppt werden.

Die Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt. Der Bereich zwischen L493 und B266 ist laut GA-Informationen noch voraussichtlich bis etwa 22 Uhr gesperrt.