Glosse : Mundschutz in Marineblau

Rheinbach Allerorten im Internet sind Anleitungen zu finden, wie BMNS genäht werden - ein Behelfs-Mund-Nase-Schutz. Die Bundeswehrfrauen in der Rheinbacher Tomburg-Kaserne kennen sich nicht nur mit Abkürzungen aus, sondern auch damit, wie der Stoff-Mundschutz geschneidert wird.

Legendär in Sachen Abkürzungen ist bekanntermaßen die Bundeswehr. Gleichgültig ob Dienststellen, Dienstgerade oder Gerätschaften, nichts entkommt in der Bundeswehr dem „AbKüFi“, dem Abkürzungsfimmel. Kein Wunder also, dass die Bundeswehrfrauen in der Rheinbacher Tomburg-Kaserne in diesen Tagen besonders emsig sind, wenn es um die Produktion von BMNS geht.