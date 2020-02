Bauarbeiten auf der Bonner Straße : Sanierung in Meckenheim nimmt Formen an

Sanierung in Meckenheim nimmt Formen an

Meckenheim Die Großbaustelle im Meckenheimer Zentrum nimmt Formen an: Trotz Altlasten im Boden liegen die Arbeiten auf der Bonner Straße im Zeitplan.

Seit November wird in Meckenheim die Bonner Straße saniert. Was beim Spatenstich innerhalb des integrierten Handlungskonzepts mit zügigem, durchdachtem Ablauf geplant war, wurde durch einige Überraschungen im Erdreich ausgebremst. Allerdings nur kurz, wie die Stadt nun mitteilte.

„Deshalb musste man immer wieder die Bagger abschalten und mit der Schaufel weiterarbeiten, um die Leitungen freizulegen“, beschrieb die städtische Pressesprecherin Marion Lübbehüsen den Ablauf. Mittlerweile habe man mit viel Aufwand die noch genutzten Leitungen zugeordnet, die meisten vorhandenen jedoch als in der Straße belassene inaktive Leitungen identifiziert. „Das hat zwar Zeit gekostet, aber da man parallel am nächsten Bauabschnitt weitergearbeitet hat, ist die Verzögerung nicht allzu groß“, sagte Lübbehüsen.

Zeitlicher Puffer eingeplant

Weil man mit kleinen Überraschungen gerechnet hatte, gab es auch ein entsprechender zeitlicher Puffer in der Planung. Durch eine entsprechende Baustellenorganisation konnte die Verzögerung so in Grenzen gehalten werden, dass man im Groben nun wieder den ursprünglichen Zeitplan im Auge habe: Bis Mitte März sollen die Arbeiten am ersten Abschnitt von der Landstraße 158 bis zur Mühlenstraße soweit hergestellt sein, dass dort der Verkehr wieder rollen und der dritte Abschnitt in Angriff genommen werden kann.