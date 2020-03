Vor Gericht in Rheinbach : Mann erklärt Schwarzfahrten mit gescheiterter Beziehung

RHEINBACH In Rheinbach hat sich ein Schwarzfahrer vor Gericht verantworten müssen. Der Angeklagte gab an, nach seinem Beziehungs-Aus verwirrt gewesen zu sein.

Eine zu Bruch gegangene Beziehung hat einen 34-Jährigen zum Schwarzfahrer gemacht. Wie der Mann in Rheinbach vor Gericht sagte, habe ihn die Trennung derart „verwirrt“, dass er im vergangenen Jahr gleich dreimal vergaß, für die Heimfahrt per Bahn von seiner damaligen Arbeitsstelle in Rheinbach nach Euskirchen eine Fahrkarte zu lösen. Auch sein Fahrrad wollte er zweimal kostenlos mitnehmen. Zu allem Übel kam dann auch noch ein Kontrolleur hinzu, und so kam es zur Anzeige wegen Leistungserschleichung. Das würdigte das Strafgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft mit einer Geldbuße von 60 Tagessätzen à zehn Euro.