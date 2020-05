Von Rheinland-Pfalz bis NRW : Männer liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Bei der Verfolgungsjagd wurde zwei Zivialfahrzeuge der Polizei leicht beschädigt. Foto: Ulrich Felsmann

Rheinbach. Zwei Männer haben sich am Freitagabend eine wilde Verfolgungsjagd über eine Distanz von rund 70 Kilometern mit der Polizei geliefert, die erst an der A61 in Höhe Rheinbach ein Ende nahm. Die Beamten hatten die Insassen in Rheinland-Pfalz kontrolieren wollen.



Von Michael Wrobel und Ulrich Felsmann

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei von Rheinland-Pfalz bis Nordrhein-Westfalen haben sich Freitagabend zwei 27 und 21 Jahre alte Männer geliefert. Beamte der Polizeiautobahnstation Emmelshausen hatten die beiden Männer in ihrem Daimler Benz an einer Rastanlage kontrollieren wollen. Doch statt den Polizisten ihre Papiere zu zeigen, gab der Fahrer des Wagens einfach Gas und raste auf die Autobahn.

Die Polizisten verfolgten den Fluchtwagen mit Unterstützung weiterer Polizeiwagen. Erst nach mehr als 70 Kilometern konnten die beiden Männer an der A 61 in Höhe der Raststätte Peppenhoven-Ost in Rheinbach in ihrem Wagen durch mehrere Polizeifahrzeuge gestoppt und so an einer weiteren Flucht gehindert werden.

Bei dem Manöver wurden der Daimler und zwei Dienstfahrzeuge der Polizei beschädigt. Erst später stellte sich heraus, warum der 27-jährige Fahrer geflüchtet war: Er hatte keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Eines der beschödigten Zivilfahrzeuge musste abgeschleppt werden. Foto: Ulrich Felsmann

Die Richtungsfahrbahn musste nach dem Stoppen des Fluchtfahrzeugs kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei ließ denMercedes sicherstellen. Einer der beschädigten Zivilfahrzeuge der Polizei - das Fahrzeug eines Hundeführers - wurde später von der Raststaette abgeschleppt.