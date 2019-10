Polizei sucht Zeugen : Männer bei versuchtem Tankstelleneinbruch in Rheinbach beobachtet

Männer bei versuchtem Tankstelleneinbruch in Rheinbach beobachtet

Rheinbach Derzeit sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu einem versuchten Tankstelleneinbruch in Rheinbach machen können. Drei Männer wurden beobachtet, wie sie auf dem Gelände zweier Tankstellen auf der Meckenheimer Straße versuchten, auf das Dach zu klettern.

Zu einem versuchten Einbruch ist es in der Nacht zu Sonntag in Tankstellen auf der Meckenheimer Straße in Rheinbach gekommen. Wie die Polizei Bonn mitteilt, beobachtete ein Zeuge gegen 4.30 Uhr drei jüngere Männer, die sich auf dem Gelände zweier gegenüberliegenden Tankstellen aufhielten und augenscheinlich versuchten, auf den Dachbereich zu klettern.