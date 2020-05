Bei Rheinbach : Lastwagen auf A61 kommt von der Fahrbahn ab und landet im Feld

Auf der A61 ist ein Lastwagen in einem Feld neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Der Fahrer eines Lastwagens hat sich am Freitag bei einem Unfall verletzt. Das Gespann war auf der A61 bei Rheinbach unterwegs, als es von der Autobahn abkam und in einem Feld landete.

Ein Lastwagen ist am Freitagnachmittag auf der A61 von der Fahrbahn abgekommen und in einem Feld zum Stehen gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr in Fahrtrichtung Köln. Der Fahrer war zwischen der Raststätte Peppenhof und der Anschlussstelle Miel unterwegs, als er nach Angaben der Feuerwehr aus ungeklärter Ursache von der Autobahn abkam und dabei Verletzungen davontrug.