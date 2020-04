L493 : Motorradfahrer bei Unfall in Rheinbach schwer verletzt

Rheinbach Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L493 in Rheinbach gegen einen Baum geprallt. Der 44-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste gesperrt werden.

Ein 44-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Rheinbach schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 17.50 Uhr auf der L493 in Richtung Loch unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf der leicht ansteigenden Geraden die Kontrolle verlor, stürzte und gegen einen Baum prallte. Ein Notarzt versorgte den Mann, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.