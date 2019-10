Rund 200 Demonstranten : Kurden protestieren in Rheinbach gegen den Krieg in Syrien

Rheinbach Unter großem Polizeiaufgebot sind am Donnerstagabend rund 200 kurdische Demonstranten in einer Kundgebung gegen den "Angriffskrieg der Türkei" und Bombardierungen auf "zivile Gegenden der Demokratischen Föderation Nord- und Ostsyrien" durch die Rheinbacher Innenstadt gezogen.

Kinder ebenso wie Erwachsene, nach Angaben des Veranstalters kurdische Familien aus Syrien und aus der Türkei, führten Fahnen in den Farben der kurdischen Region Rojava in gelb-rot-grün und Fahnen der YPG (Syrisch-kurdische Verteidigungseinheiten) mit. Auf Transparenten forderten sie unter anderem die sofortige Beendigung der Unterstützung und einen Stopp der Rüstungslieferungen in die Türkei.

Auf Handzetteln, die die Demonstranten verteilten, übten sie Kritik am "völkerrechtswidrigen Angriffskrieg" und daran, dass die internationale Staatengemeinschaft die Kurden "im Stich" lasse, die "in den letzten fünf Jahren unter großen Opfern den militärischen Sieg über den IS errungen haben." Und warnten zugleich vor einem Wiedererstarken des IS und ein Aufflammen der Terrorgefahr, sollte die Türkei tatsächlich Nordsyrien besetzen. An die Öffentlichkeit in Deutschland richteten sie auf dem Handzettel die Forderung, gemeinsam mit ihnen der "Solidarität mit der demokratischen Selbstverwaltung in Nordsyrien Ausdruck zu verleihen".